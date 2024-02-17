Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:52

Güncelleme: 17.02.2024 - 11:52

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapılacak. Peki, 2024-MEB-EKYS ne zaman? 2024-MEB-EKYS saat kaçta başlayacak?

2024 MEB-EKYS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.

MEB-EKY SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirecek 2024-MEB-EKYS saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 187 bina ve 2 bin 180 salonda düzenlenecek. Sınavda emniyet görevlisi dahil 8 bin 704 kişi görev alacak.