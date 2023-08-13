Tarih profesörü ilanında dikkat çeken ayrıntı: Ermeni terör örgütleri hakkında çalışmaları olmak

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

Yüksek Öğretim Kurulu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklemesine karşın üniversitelerin kadro alım ilanlarında belirttikleri atama şartları dikkat çekiyor.

Bu atamalara son örnek dün Resmi Gazete’de yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin profesör alım ilanında yaşandı. Tarih Bölümü’nün Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı’na alınacak profesör için yalnızca “Ermeniler ve Ermeni terör örgütleri hakkında çalışmaları olmak” şartı arandı.

Alınacak olan profesör için başka herhangi bir şart belirtilmemesi ise dikkat çekti. Öğrencilerin tezlerinin bulunduğu YÖK Ulusal Tez Merkezi sistemini arattığımızda ise “Ermeni terör örgütleri” hakkında çalışma yapan sadece iki kişi olması da akla adrese teslim atama olduğu şüphesini getirdi.