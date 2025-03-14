Tarikatlarla protokol yetmedi sıra Ülkü Ocakları'na geldi!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:42

Güncelleme: 14.03.2025 - 13:53

Milli Eğitim Bakanlığı, MHP’nin gençlik örgütlenmesi olan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile yaygın eğitim kapsamında genel mesleki ve teknik kurslar düzenlemek için protokol imzaladı.

Protokol, MEB'e bağlı okulların Ülkü Ocakları’nın propaganda ve eleman kazanma alanına dönüşeceği endişesinin doğmasına neden oldu.

TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

ÜLKÜ OCAKLARI OKULLARDA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ülkü Ocakları ile imzaladığı protokol sonrasında, Ülkü Ocakları okullarda etkinlikler düzenlemeye başladı. Bu etkinliklerin propaganda ve eleman kazanma çalışmasına dönüştüğü iddia ediliyor. Çorum Merkez, Osmancık, Adana, Bursa ve Gümüşhane başta olmak üzere, ülke genelindeki ortaokul ve liselerde yaygın eğitim kapsamında düzenlenen etkinliklerde Ülkü Ocakları'nın propaganda yaptığı öne sürülüyor. Protokol kapsamında okullarda Ülkü Ocakları'na ait teşkilatlar kuruldu, "ülkücü" panoları oluşturularak ülkücü liderlerin tanıtımı ve anmaları yapıldı. Öğrenciler, bu panoların önünde ülkücü işareti yaparak fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

''ŞAPKA DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ''

TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, Ülkü Ocakları ile yapılan protokole karşı çıktıklarını ve yaşananların kendilerini haklı çıkardığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Biz TÖB-SEN olarak bu protokole baştan beri karşıydık. Nasıl ki ÇEDES, tarikat ve cemaatleri okullara sokma projesiyse, Ülkü Ocakları ile yapılan bu protokol de okulları siyasetin propaganda alanlarına dönüştürme çabasının bir örneğidir. Amaç, çocukları Ülkü Ocakları ile bir araya getirerek eleman kazandırmaktır. Bursa’da, Adana’da ve Gümüşhane’de okullarda siyasi propaganda yapıldı. Çorum ve Osmancık'ta madde ve ekran bağımlılığı ile mücadele adı altında Ülkü Ocakları’nın siyasi faaliyetleri sürdürülüyor."

DUVARDA BAHÇELİ VE TÜRKEŞ FOTOĞRAFI

Çorum Merkez ve Osmancık'ta, Halk Eğitim Merkezi ile Ülkü Ocakları arasında yapılan protokol gereği lise öğrencilerine madde bağımlılığı semineri verildi. Ancak seminer, Ülkü Ocakları binasında, duvarlarında Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının bulunduğu, uygun olmayan bir ortamda gerçekleştirildi. Projeksiyon cihazının dahi bulunmadığı ortamda, elektrikli bir ısıtıcı ile sıcaklık sağlandı.

TÖB-SEN yetkilileri, şu soruları gündeme getirdi:

- 10 Ocak 2025'te aynı başlıkla bir seminer, Turgut Özal Konferans Salonu'nda verilmişken neden bir ay sonra bu etkinlik Ülkü Ocakları bünyesinde düzenlendi?

- Milli Eğitim'e bağlı uygun konferans salonları varken, neden öğrenciler siyasi görsellerin bulunduğu bir ortamda seminere katılmak zorunda bırakıldı?

- Yeşilay bu konuda yetersiz mi kaldı da üzerine düşen görev Ülkü Ocakları'na devredildi?

''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ''

Serkan Bebek, "Yapılan protokol hukuka aykırıdır ve suçtur. Daha önce de benzer protokoller yargı tarafından iptal edilmiştir. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve protokolün iptali için yargıya başvuracağız" dedi.