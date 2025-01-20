Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’dan ‘Ümit Özdağ’ paylaşımı: ‘Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!’

Yayınlanma: 20.01.2025 - 23:09

Güncelleme: 20.01.2025 - 23:09

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Özdağ’ın gözaltına alınması üzerine tehdit içerikli bir mesaj paylaştı.

Yıldırım’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ümit Özdağ, iftiralarıyla Türk milletine, Ülkücü Hareket’e ve Ülkü Ocaklarına saldıran fitne tüccarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla bir “istihbarat fosili”dir. Türk milliyetçiliğine zarar vermek için sahneye çıkan bu şahsiyet yoksunu, kirli çıkarları uğruna fitne yaymaktadır. Ancak Ülkücü Hareket, Ümit Özdağ gibi şahsiyet yoksunlarına asla geçit vermez!

Hastalıklı yalanlarının hiçbir karşılığı yoktur. Ancak kendi gençlik kolları başkanının hesabından paylaşılan mesajlar, Bozkurt’un pençesi kadar gerçektir. İhanetini ve çirkin yüzünü saklamaya çalışan Ümit Özdağ, Türk milletinin vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir.

Ümit Özdağ gibi ahlaksızlar, Türk milletine ihanet edenlerin tarih boyunca yaşadığı hüsranı yaşayacaktır. Milletimiz seni yalnızca ahlaksızlıklar içinde çırpınan bir müfteri olarak hatırlayacaktır. Türk milliyetçileri, liderine sadık ve güçlü iradeye sahip neferlerle bu kutlu mücadeleyi sürdürüyor. Sen ise tarihin çöplüğünde rezil olmuş bir zavallı olarak anılacaksın.

Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!”