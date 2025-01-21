Ayşe Ateş'ten Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na: 'Bunlar iyi günlerin, keyfini çıkar'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:55

Güncelleme: 21.01.2025 - 11:55

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldığı sosyal medya paylaşımında Özdağ için 'istihbarat fosili', 'şahsiyet yoksunu', 'ahlaksız' ve 'kurdun yuvasına giren çakal', 'fitne tüccarı' gibi nitelemeler kullandı.

Yıldırım'ın bu ifadelerine öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yanıt geldi. Ateş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahmet! Tarih boyunca Ülkü Ocaklarına ve Ülkücü Hareket’e sen ve yardakçıların kadar zarar veren bir başka kişi ya da kurum yoktur" dedi.

Sinan Ateş cinayetinde Yıldırım'ın adının geçtiği iddiaları sıralayan Ateş, Yıldırım'a "Bunlar iyi günlerin, keyfini çıkar", "Adalet er ya da geç kapına dayanacak. Bekle Ahmet" diye seslendi.



