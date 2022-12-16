Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 1200 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HANGİ BÖLÜMLERE PERSONEL ALACAK?
Söz konusu adaylar, büro ve destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde veteriner hekim, zirai karantina müdürlüklerinde ziraat mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere bitki koruma bölümü mezunu) olarak görevlendirilecek.
Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:
304 büro personeli
267 koruma ve güvenlik görevlisi
201 temizlik görevlisi
167 ziraat mühendisi
107 veteriner hekim
68 şoför
48 orman muhafaza memuru
14 gıda mühendisi
7 harita mühendisi
7 avukat
4 su ürünleri mühendisi
3 kimyager
1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Tercihler, ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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