Tasarruf önlemleri köy okullarında eğitim gören öğrencileri de olumsuz etkiledi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

AKP iktidara geldiği dönemden bu yana 2002-2022 döneminde 19 bin 708 köy okulunun kapısına kilit vuruldu. Köy okullarını görmezden gelen politika nedeniyle milyonlarca öğrenci taşımalı eğitime mahkûm edildi. Giderek derinleşen ekonomik krize karşı yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesi köylerdeki öğrencilerin okula servisle taşınma haklarını da ellerinden aldı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin eğitime erişimini sağlayan taşıma yoluyla eğitime erişim modelinin önü neredeyse kapanmış oldu.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

Yönetmeliğin 2. maddesinde yer alan değişiklikle beraber “taşıma yoluyla eğitime erişim” ibaresi “öğrenci taşıma” şeklinde düzenlendi. 7. maddede yer alan değişiklikle beraber ise zorunlu nedenler dışında yatılı bölge ortaokulları ve ikili eğitim yapan okulların taşıma merkezi okul olarak belirlenemeyeceği belirtildi. Önceki yönetmelikte öğrencisi taşınacak yerleşim biriminin belirlenmesinde “nüfusun az veya dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özellikleri, yol şartları” gibi özellikler göz önüne alınırken yeni değişikliğe göre bu ifadeler kaldırılırak bölgede toplu taşıma hizmetinin bulunmaması şartı arandı.

‘ÇOCUK EVLİLİKLERİNİ ARTIRIR’

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo ise söz konusu karar nedeniyle özellikle kız çocuklarının okullaşma oranının düşeceğine vurgu yaptı. “Köylere giden servislerin tamamen kaldırılması demek çocukların okuldan tamamen kopması anlamına geliyor” diyen Foggo, “Köy okullarının kapatılması, taşımalı eğitime geçilmesi ve 4+4+4 sistemi çocukların özellikle kız çocuklarının eğitime erişimden yoksun kalmasının en önemli nedenlerinden biriydi. Şimdi ise okul servisini, taşımalı sistemi de ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu çocuklar zaten zor koşullarda okula giderken bu uygulama ile tamamen eğitimden kopacaklar. Bu da kız çocukların okullaşamaması ve ‘çocuk evliliklerinin’ ve ‘çocuk işçilerin’ sayısını artıracak. Eğitimden tasarruf olmaz, bu uygulamaya hemen son verilmeli” ifadelerini kullandı.

HER GEÇEN YIL AZALDI

Resmi verilere göre 20 yılda köy okulları sayısı azaldı. 2022’deki köy okulu sayısı, 2002’ye göre 19 bin 708 azaldı.

2002-2003 eğitim öğretim dönemi: 32 bin 401

2019-2020 eğitim öğretim dönemi: 13 bin 435

2020-2021 eğitim öğretim dönemi: 12 bin 158

2021-2022 eğitim öğretim dönemi: 12 bin 693

VAN’DA VELİLERE TUTANAK GÖNDERİLDİ



Van’da geçen günlerde bir okulun öğrencilerine taşımalı eğitim kapsamında artık taşıma yapılmayacağı, okula gelecek öğrencilerin okulun pansiyonunda kalmaları gerektiği belirtildi. Vellilere imzatılması için verilen tutanakta “Tasarruf tedbirlerinden dolayı bulunduğunuz yere taşımalı eğitim kapsamında taşıma yapılmayacaktır. Öğrencinizin pansiyona yerleştirilmesi uygun görülmüştür. Sizin de isteğiniz doğrultusunda öğrenciniz okulumuz pansiyonuna yerleştirilebilir” ifadeleri yer aldı.



‘AİLELER GÖNDERMEK İSTEMİYOR’



Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, söz konusu kararın öğrencilerin okula gitme oranlarında düşüşe neden olacağını belirtti. Atabay, “Bu, köyde okuyan lise öğrencilerinin tamamını pansiyona yönlendirecek bir değişiklik. Pansiyonu kabul etmeyen öğrenciye ne yapacakları ise belli değil. Çoğu aile çocuğunu olumsuz şartları nedeniyle pansiyona göndermek istemiyor. Özellikle kız çocuklarının aileleri bu nedenle endişe duyarak okula göndermek istemeyecek. Tüm köy okullarının yeniden açılması gerekiyor” diye konuştu.

Pansiyon koşullarının yetersiz olduğuna değinen Atabay, “Pansiyonlarda da yeterli destek sağlanmıyor. Yemek ve güvenlik konusunda önemli eksiklikler var. Şu an var olan pansiyonları ve kullanılmayan binaları dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu pansiyonlar çocukların kalabileceği sağlıklı, güvenli alanlar haline getirilebilecek mi bilinmiyor. Öğrenci sayısı artırılacaksa burada çalışan personellerin de sayısının arttırılması gerekir. Öğrencileri orayı dolduralım da daha sonra ne olacak görürüz şeklinde ilerliyorlar” dedi.

‘İDEOLOJİK PROPAGANDA ARACI’

Söz konusu pansiyonlarda tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerinin önünün açılacağını ifade eden Atabay, “Amaç AKP’nin ideolojik propaganda aracına dönüştürmek için pansiyonları doldurmak” şeklinde görüş belirtti.