Tekirdağ'daki 'tartışmalı' okulda TÜGVA'nın yarışmasını reddeden eğitimciye ceza verildi!

Tekirdağ Kapaklı’da, okullara TÜGVA’nın “Kitap Kurdu” yarışmasına katılım çağrısı yapıldı. Bir öğretmen, “Kitaplarda dini ve siyasi öğeler var” diyerek reddetti. Öğretmene ceza kesildi. Eğitimciler, “Uydurma cezalara boyun eğmeyiz” dedi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00
Tekirdağ'daki 'tartışmalı' okulda TÜGVA'nın yarışmasını reddeden eğitimciye ceza verildi!
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Tekirdağ Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü son günlerde çok tartışılacak uygulamalara imza atıyor. Cumhuriyet dün Kapaklı’daki Karaağaç Atatürk Ortaokulu’nda görev yapan bir öğretmenin yıl başında öğretmenler kurulu toplantısı sırasında Destekleme ve Yetiştirme Kurs Programı’ndan mutlu olmadığını ve idarecilerin işini doğru yapmadığını dile getirdiği için maaştan kesinti ve kınama cezası aldığını gündeme getirmişti.

Söz konusu haberimizin ardından şikâyetini dile getiren öğretmenin kentteki başka ilçede bulunan bir okula sürgün edildiği öğrenildi. Yine aynı okulda görev yapan bir öğretmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu (YİK) üyesi olarak görev yaptığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) düzenlediği “Kitap Kurdu” adlı yarışmaya öğrencilerinin katılım göstermesini reddetti. 

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DİNİ VE SİYASİ ÖĞELER

Yarışmaya katılmayı reddeden öğretmen, okul müdürüne “Kitapların içeriğinde dini ve siyasi öğeler bulunuyor” yanıtını verdi. Bunun ardından Kapaklı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜGVA’nın yarışmasını reddeden öğretmene kitapları okumadığını ve yarışmaya katılmama kararını internetten araştırma yaparak karar verdiğini ifade etti.

Öğretmene “Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirtilen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge araç ve gereçleri korumamak” gerekçe gösterilerek 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verdi.

Ayrıca bu öğretmen görev tanımı dışında olduğu ifade edilen başka işleri yapmayı da sendikalar kanununu hatırlatarak reddetti. Öğretmene kınama cezası da verildi. Aynı okuldan bir başka öğretmen ise öğrenci ve velilerin de bulunduğu bir WhatsApp grubundan, okul müdür yardımcılarını çıkardığı gerekçesiyle uyarı cezası aldı. 

Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer, söz konusu uygulamalara karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını ifade ederek “Bu cezalar hakkını arayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına sahip çıkan öğretmenleri sindirme çabasıdır. Sendikamız hiçbir üyesini yalnız bırakmayacak, bu uydurma cezalara boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.


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