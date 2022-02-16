Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nde kriz! Milyonluk borç için hukuki süreç devam ediyor

16 Şubat 2022 Çarşamba, 15:48

Eğitim hayatına 2017 yılının eylül ayında başlayan Teknoloji ve İnsan Kolejleri-TİNK'te mali nedenlere bağlı kriz veliler ve okul yönetimi arasında krize neden oldu.



İş insanı ve cemiyet mensubu olarak tanınan, DEVA Partisi’nin kuruluşunda aktif olarak siyasete de giren Zeynep Dereli’nin sahibi olduğu okul, uzun süredir mülk sahiplerine ödenmeyen kira borcu ve karşılıksız çek iddialarıyla gündemdeydi.



Ödenmeyen borç iddialarıyla ilgili zaman zaman açıklama yapan Dereli, salgın sürecinin ve döviz kuru artışının tüm iş dünyasında benzer sıkıntılara yol açtığını ve hukuki sürecin devam ettiğini belirtiyordu.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULA YERLEŞTİRİLDİ



Dereli’nin sahibi olduğu okulun kapandığı, sömestr tatilinin bittiği cuma akşamı sadece bazı velilere e-posta ile duyuruldu ve öğrenciler Çekmeköy’deki başka bir okul olan Girne Koleji Yücel Yerleşkesi’ne yerleştirildi.

Hak kaybına uğradığını düşünen ve mahkemeye başvurmaya hazırlanan birçok velinin Dereli’ye büyük tepki gösterdiği öğrenildi.



Yeni okulun kurucusu Yücel Arıcı ve Tink kurucusu Zeynep Dereli, velilerin tepkisinin ardından Instagram’dan bir canlı yayın gerçekleştirdiler. Canlı yayında bir birleşme projesinin hayata geçirildiği ve Tink müfredatının Girne Koleji’ne aktarılacağı iddia edildi. Ancak yayın, velilerin tepkisinin önünü kesmek için yorumlara kapalı olarak gerçekleştirildi.



DERELİ AÇIKLAMA YAPTI: KUVVETLİ ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ

Öte yandan Zeynep Dereli, Cumhuriyet'e konuyla ilgili açıklama yaptı: "Ülkemizin içinden geçmekte olduğu aşırı enflasyonist ortamda birçok eğitim kurumu gibi kurucusu olma şerefini taşıdığım TİNK Koleji de benim daha evvel velilerime ve öğrencilerime tüm açıklığıyla paylaştığım üzere bir ekonomik darboğaza girmişti. Ancak bu yola çıkarken ülkemizin gelecek liderlerini ve neferlerini yetiştirdiğimiz okulumuzun öğrencisi, velisi ve çok kıymetli öğretmenleriyle bir aile olduğunu görme imkânım oldu. Huzurunuzda ülkemizde daha önce hiç görülmemiş bir dayanışma ile okullarına sahip çıkan TİNK ailemize teşekkür ederim. Öğrencilerimize vermeye çalıştığımız değerlerin, azmin ve aidiyet duygusunun tezahürü olan bu önemli dönem gelecekte hepimize örnek olacaktır. Yolumuza daha da kuvvetli adımlarla devam ediyoruz" dedi.

MİLYONLUK BORÇ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre okulun kapanma ve mali kriz süreci koronavirüs salgınından önce başladı. Kurumun, piyasada karşılıksız çıkan çekleri olduğu dava kararlarıyla sabit. Lisenin kurucusu ve sahibi Zeynep Dereli’nin, okulun kurulduğu binanın mülk sahibi firmaya koronavirüs salgını öncesinden beri düzenli olarak kira ödemediği, binada oluşan zararlarla borç miktarının 6 milyon TL'yi geçtiği ve hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.





