Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları için beklenen açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından akademik takvim çerçevesinde yürütülen programda, Temel Eğitim Antrenörlük sınavı 24 Ağustos'ta tamamlandı. Peki, Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi takvimine göre Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları 1 Eylül 2025 itibariyle hafta içinde açıklanacak.

Sınav 35 ilde yapıldı. Adaylar, Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programı’na kayıt yaptırarak internet ortamında verilen e-öğrenme malzemelerinden yararlanıp sertifika sınavına hazırlanmıştı.