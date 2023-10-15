Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:38

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:38

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için teneffüs sürelerinde bir düzenleme yaptı. Peki, Teneffüs süreleri kaç dakika? Teneffüs süreleri uzatıldı mı? İlkokul ve ortaokulda teneffüs süresi ne kadar?

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI MI?

Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı. Yani tüm teneffüsler değil ancak en az 1 teneffüs 20 dakika olacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ KAÇ DAKİKA OLDU?

Teneffüs süresi MEB tarafından belirlendi. Yönetmelikte bir ders saati süresinin 40 dakika olduğu, okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacağı belirtildi.