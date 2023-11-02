Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:48

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:48

TEV bursundan yararlanmak isteyen lisans öğrencileri başvurularını 4-24 Eylül tarihlerinde tamamlamıştı. Peki, TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 TEV burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? TEV bursu ücreti ne kadar?

TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türk Eğitim Vakfı burs başvuru sonuçlarına göre adaylar mülakata davet edilecek. Resmi sitede paylaşılan açıklamaya göre “ Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında belli olmaya başlamaktadır. Burs almaya hak kazananlara e-posta ile bildirim yapılmakta ve bursu onaylamaları istenmektedir. Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir. Adaylara SMS ile de duyuru yapılmaktadır. Henüz burs sonuçlarına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

2023-2024 TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

LİSE BURSU AYLIK 1.100 TL

ÜNİVERSİTE BURSU 2.500 TL

YÜKSEK LİSANS BURSU 3.750 TL

DOKTORA BURSU 5.000 TL

ÜSTÜN BAŞARI BURSU 5.000 TL

ADAYLAR MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK

TEV mülakatları genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır. Mülakata girecek adayların TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler Ekim ayının ilk haftasından itibaren E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.