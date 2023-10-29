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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? YDS/2 soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim Pazar günü yapıldı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? YDS/2 soruları ve cevapları yayımlandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:19
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? YDS/2 soruları ve cevapları yayımlandı mı?
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Geçtiğimiz pazar günü uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(2023-YDS/2) ardından sonuç merakı başladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? YDS/2 soruları ve cevapları yayımlandı mı?

DS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) sonucu, 7 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları sınav günü (22 Ekim 2023) tarihinde paylaşıldı.

Soru-cevap duyurusunda; "22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 22 Ekim 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 1 Kasım 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." ifadelerine yer verildi.


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