TİP okullara din görevlisi atanmasını mahkemeye taşıyor

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:40

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:40

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan partililer “Okullarımızda imam istemiyoruz” yazılı pankart açarak “Laik demokratik bilimsel eğitim” sloganları attı.

Basın açıklaması okuyan TİP Bornova İlçe Başkanı Baran Köseoğlu, atamaların laik ve çağdaş eğitim ilkelerine apaçık bir saldırı olduğunu aktararak, “Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarını ideolojik bir araca dönüştürdüğünü, "dindar, kindar ve itaatkar" bir nesil yetiştirme hedefiyle hareket ediyor. Anaokulu çağındaki çocuklara dahi din görevlileri atanması, pedagojik açıdan kabul edilemez ve çocuk haklarına aykırıdır. Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü olarak, bu uygulamaya karşı hukuki ve demokratik mücadele yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz. Çocuklarımızın geleceği, eşit, özgür ve laik bir eğitim mücadelesinin başarısına bağlıdır” dedi.