98 okula din görevlisi atandı… İzmir laiklik için ayağa kalktı: ‘Okullarımızda imam istemiyoruz!’

Yayınlanma: 04.12.2024 - 19:16

Güncelleme: 04.12.2024 - 21:54

İzmir’in Bornova ilçesinde ÇEDES projesi kapsamında 98 okula imam ve din görevlisi atanması, veliler ve sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaparak durumu protesto etti. Açıklamayı öğrenci velisi Murat Mert okudu.

Açıklamada, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilçedeki anaokulundan liseye kadar toplam 98 okula, Bilal Saygılı Camii’nden imam, vaiz, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi adı altında din görevlileri atadığı belirtildi. Projenin, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın adını taşıyan cami merkezli olarak organize edildiği ifade edildi.

Geçmiş yıllarda da benzer atamaların yapıldığı, ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atıldığı hatırlatılan açıklamada, bu tür uygulamaların laik eğitim anlayışına zarar verdiği vurgulandı.

“EĞİTİMİN LAİK NİTELİĞİ TEHDİT ALTINDA”

Açıklamayı okuyan öğrenci velisi Murat Mert, "ÇEDES projesi eğitimdeki laik yapıyı zedeliyor ve çocukların zihinsel gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Uzmanların, erken yaşta zorunlu din eğitiminin çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği yönündeki görüşlerine dikkat edilmesi gerekir" dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI KARANLIĞA TESLİM ETMEYELİM”

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Bornova’daki tüm velilere çağrıda bulunarak, okul idarelerine dilekçeler verilmesi ve ÇEDES uygulamasına karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. "Çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmeyelim" denilen açıklama, mücadele çağrısıyla son buldu.