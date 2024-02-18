Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:31

Güncelleme: 18.02.2024 - 10:31

TIPDİL Sınavı, TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanan bir sınavdır. Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen TIPDİL sınavının sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, TIPDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TIPDİL sınavından geçmek için kaç puan almak gerekir?

TIPDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Şubat 2024 tarihinde yapılan TIPDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz dönemlerdeki sınavlar baz alındığında, sonuçların iki hafta içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

TIPDİL SINAVI HAKKINDA

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS)’na girmeye hak kazanmış veya hak kazanacak olan tüm adaylar ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora

programlarına başvuracak adaylar TÖMER TIPDİL Sınavına başvuru yapabilirler. TÖMER TIPDİL Sınavı sadece, TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanmaktadır.

BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Tıpta, Diş Hekimliğinde ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesinde yabancı dil koşulunun sağlanması için TÖMER TIPDİL

Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekir.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.