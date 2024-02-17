Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?

Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) istihdam edilecek 1271 gelir uzman yardımcısı alımına yönelik yapılacak sınav ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:20
Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?
Abone Ol google-news

Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Peki, Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?

Göz Atın
EKYS sınavı ne zaman? 2024 EKYS nedir, kaç saat?

EKYS sınavı ne zaman? 2024 EKYS nedir, kaç saat?
2024 MEB-EKYS ne zaman? 2024-MEB-EKYS saat kaçta başlayacak?

2024 MEB-EKYS ne zaman? 2024-MEB-EKYS saat kaçta başlayacak?

GELİR UZMANLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayıs tarihlerinde alınacak.


ne zaman haberleri sınav haberleri uzman yardımcısı haberleri

İlgili Haberler

Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Bakan Göktaş açıkladı

Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Bakan Göktaş açıkladı
Açık Lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları içeriğinde ne var?

Açık Lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları içeriğinde ne var?
Dünya Kediler Günü ne zaman? 17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Kediler Günü ne zaman? 17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gençlerbirliği'nden Eryaman Stadı açıklaması!

Gençlerbirliği'nden Eryaman Stadı açıklaması!
Star TV’nin yeni dizisi Yandaki Oda ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, yayın tarihi ne zaman?

Star TV’nin yeni dizisi Yandaki Oda ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, yayın tarihi ne zaman?
İstanbul'da avantajı kaptı: Galatasaray'a 3 iyi haber!

İstanbul'da avantajı kaptı: Galatasaray'a 3 iyi haber!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul’u görüntüledi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul’u görüntüledi
Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu

Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
Van’ın atlet kızları altın madalya için Kenya’ya gidiyor…

Van’ın atlet kızları altın madalya için Kenya’ya gidiyor…
Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...

Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...
Husiler Kızıldeniz’de İngiliz Petrol Gemisine Saldırdı: Gerginlik Artıyor

Husiler Kızıldeniz’de İngiliz Petrol Gemisine Saldırdı: Gerginlik Artıyor