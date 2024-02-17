Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) istihdam edilecek 1271 gelir uzman yardımcısı alımına yönelik yapılacak sınav ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Peki, Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?
Göz Atın
GELİR UZMANLIĞI SINAVI NE ZAMAN?
Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayıs tarihlerinde alınacak.
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