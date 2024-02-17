Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:20

Güncelleme: 17.02.2024 - 13:20

Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Peki, Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?

GELİR UZMANLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayıs tarihlerinde alınacak.