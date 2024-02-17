Açık Lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları içeriğinde ne var?

MEB Açık Lisede eğitim hayatını sürdüren on binlerce öğrenci yeni dönemde eğitimlerine devam etmek adına kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları giriş belgeleri nereden alınır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:16
Açık Lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları içeriğinde ne var?
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2023-2024 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem kayıt süreci geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından şimdi de sınav takvimi merak konusu oldu. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları giriş belgeleri nereden alınır?

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AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu. AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

AÖL SINAVLARININ İÇERİĞİ

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.


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