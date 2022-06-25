Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin psikolog ilanında ‘kadın olmak’ koşulu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin açtığı sözleşmeli personel alımı ilanında, psikolog alımı için aranan cinsiyetçi şart dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin psikolog ilanında ‘kadın olmak’ koşulu
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İlanın “koşulları” arasında “kadın olmak” şartı yer aldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sözleşmeli psikolog, hemşire, teknisyen ve şoför alımı için ilana çıktı.

“Cinsiyetçi koşul”un da yer aldığı şartlar, “lisans mezunu olmak, klinik psikolojide yüksek lisans derecesine ya da psikoloji lisans mezuniyetinden sonra en az üç yıl psikoterapi deneyimine sahip olmak”, “belgelendirmek kaydıyla bir terapi yöntemiyle ilgili teori ve süpervizyonu içeren bir eğitim almış olmak”, “kadın olmak” şeklinde sıralandı.


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