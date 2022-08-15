TTB: Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür!”
Türk Tabipleri Birliği (TTB), devlet üniversitelerinin tıp fakülteleriyle ilgili YKS yerleştirme sonuçlarıyla ortaya çıkan durum üzerine bir açıklama yaptı.
Bugün duyurulan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bir açıklama yapıldı.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tıp fakültelerine yapılan yerleştirmelerde taban puanlarda büyük bir düşüş yaşandığına dikkat çekildi.
TTB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
“YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür!”
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