TÜİK bile kabul etti: Okul ve öğretmen sayısında düşüş!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası döneminde, “20 yılda tek seferde yapılan ilk ve en fazla atama” olarak açıkladığı 45 bin öğretmen atamasının yeterli olmadığı TÜİK verilerinde gözler önüne serildi.

TÜİK’in “100 Yılın Göstergeleri”ndeki istatistiklerinde; ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sayısı artarken bu okullardaki öğretmen sayısının, 2022-2023’te bir önceki eğitim öğretim yılına göre düştüğü görüldü.

Geçen yılın eğitim öğretim dönemine göre kıyaslandığında dikkat çeken bazı veriler ise şöyle:

İlkokullardaki öğretmen sayısı 310 bin 477’den 299 bin 967’ye geriledi, öğrenci sayısı 5 milyon 433 binden 5 milyon 535 bine yükseldi.

Ortaokullardaki öğretmen sayısı 376 bin 747’den 372 bin 536’ya düştü, öğrenci sayısı 5 milyon 293 binden 5 milyon 524 bine yükseldi.

Ortaokul sayısı 18 bin 936’dan 18 bin 907’ye düştü.



‘MEVSİMLİK İŞÇİ’

Öğretmen sayısındaki düşüşü Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “İktidar kadrolu öğretmen açığını ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalışıyor. Öğretmenlik artık mevsimlik tarım işçisi olarak görülüyor. Bakanlık, kadro güvencesizliği ve emek sömürüsü üzerine dayalı bir eğitim istihdamı güdüyor” dedi. Özbay, “Her yıl çeşitli nedenlerle meslekten ayrılan öğretmenlerin yerini dolduramamışlar. Bu durum, iktidarın eğitime yatırım yapmadığının göstergesi” diye konuştu.