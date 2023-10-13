TÜİK açıkladı... Tavuk eti üretimi düştü
TÜİK verilerine göre, tavuk eti üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 6 azaldı. Hindi eti üretimindeki aylık düşüş ise yüzde 29'u aştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ağustos 2023 verilerini açıkladı.
Buna göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7 ve hindi eti üretimi yüzde 29,1 azaldı.
Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı.
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