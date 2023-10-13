TÜİK açıkladı... Tavuk eti üretimi düştü

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:35

Güncelleme: 13.10.2023 - 10:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ağustos 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7 ve hindi eti üretimi yüzde 29,1 azaldı.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı.