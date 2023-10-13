TÜİK açıkladı... Tavuk eti üretimi düştü

TÜİK verilerine göre, tavuk eti üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 6 azaldı. Hindi eti üretimindeki aylık düşüş ise yüzde 29'u aştı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:35
TÜİK açıkladı... Tavuk eti üretimi düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ağustos 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7 ve hindi eti üretimi yüzde 29,1 azaldı.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı.


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