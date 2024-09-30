Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2023'te 17,9 yıl oldu

Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:47

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:47

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2023'te 17,9 yıl olarak hesaplandı. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 12,3 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ İSTANBUL'DA

İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 20,3 yılla İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili, 19,7 yılla Karabük, 19,6 yılla Ankara, 19,1'er yılla Rize ve Erzincan izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük il 14,9'ar yılla Muş ve Şırnak olurken bu illeri sırasıyla 15,1'er yılla Ağrı ve Şanlıurfa, 15,8 yılla Mardin takip etti.

Muhtemel eğitim süresinin 2019-2023 döneminde en çok artış gösterdiği ilk 5 il, yüzde 8,3 ile Gümüşhane, yüzde 4,6 ile Hakkari, yüzde 2,5 ile Van, yüzde 2,1 ile Diyarbakır ve yüzde 1,7 ile Ağrı oldu. Aynı dönemde, muhtemel eğitim süresinin en çok düşüş gösterdiği iller yüzde 10,4 ile Eskişehir, yüzde 10,3 ile Çankırı, yüzde 10 ile Yalova, yüzde 9,6 ile Antalya ve yüzde 8,6 ile Muğla olarak kayıtlara geçti.

KADINLAR İÇİN 18,4, ERKEKLER İÇİN 17,6 YIL

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2023'te bir önceki yıla göre toplamda yüzde 1,3'lük düşüş gösterdi. 2021'den itibaren görülen bu düşüş erkeklerde kadınlara oranla daha hızlı seyretti.

Türkiye genelinde muhtemel eğitim süresi 2023 yılında 2022'ye göre erkeklerde yüzde 2,8 düşüşle 17,6 yıl, kadınlarda ise yüzde 0,3 artışla 18,4 yıl oldu.

Her iki cinsiyette de en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u erkeklerde Karabük, Ankara, Erzincan ve Bayburt izlerken kadınlarda sıralama Karabük, Tunceli, Ankara ve Rize şeklinde oldu.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il durumundaki Ağrı'yı, Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip ederken kadınlarda Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı ve Bitlis olarak sıralandı.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE DURUM

Kadınların erkeklere oranına göre hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi ise 2023'te 1,05 olarak belirlendi. 2018'de 0,97 olan endeks, 2023'te 0,08 puan artışla kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

Endeksin en yüksek olduğu beş il 1,12'şer ile Tunceli ve Iğdır, 1,1 ile Çanakkale, 1,09'ar ile Bartın ve Çankırı olarak hesaplandı. Cinsiyet eşitliği endeksi en düşük iller ise 0,95'er ile Bitlis, Şanlıurfa ve Siirt, 0,96 ile Muş ve 0,98 ile Batman olarak sıralandı.

MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ NEDİR?

Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin eğitim kademesinde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından, Türkiye dahil tüm ülkeler için yayımlanan süre, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretiliyor.