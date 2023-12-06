Türkiye’nin 2023 İngilizce Yeterlilik Karnesi açıklandı: 'Çok zayıf'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 16:12

Güncelleme: 06.12.2023 - 16:12

Yetişkinlerin İngilizce yetkinliklerinin uluslararası alanda ölçüldüğü en büyük çalışma olan EF İngilizce Yeterlilik Endeksi’nin (EF EPI) 2023 yılı sonuçları açıklandı. 113 ülke ve bölgede ana dili İngilizce olmayan 2 milyon 200 bin kişinin sınav sonuçlarıyla hesaplanan endeks, geçtiğimiz beş yılda İngilizce yeterliliğinde gençlerin dramatik bir şekilde gerileyişini ve büyüyen cinsiyet uçurumunu ortaya koyarken, Türkiye için endişe verici bir tablo çiziyor.

Dünya çapındaki okullar, şirketler ve hükümetler tarafından yapılan büyük ölçekli sınavların puanlarının yanı sıra bireysel katılımcıların da yer aldığı EF Standart İngilizce Testi (EF SET) sonuçlarından oluşan endeks sonuçlarına göre, İngilizce yeterliliğinde Türkiye 494 puanla 113 ülke arasında 66’ncı, 34 ülkenin yer aldığı Avrupa kategorisinde ise sondan ikinci sırada. Avrupa kategorisinde son sırada ise Azerbaycan yer alıyor.

Söz konusu listede küresel bazda Hollanda 647 puanla birinci, Singapur 631 puanla ikinci, Avusturya 616 puanla üçüncü ve Danimarka ise 615 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

İNGİLİZCE KARNESI EN İYİ ŞEHİR ANTALYA

EF İngilizce Yeterlilik Endeksi sonuçlarına göre Türkiye aralarında Lübnan, Sri Lanka, Brezilya ve Pakistan’ın da yer aldığı ‘Düşük Yeterlilik’ kümesinde kendine yer bulmuş durumda. Bu sıralamayı 497 puanla Pakistan, 496 puanla Lübnan, 493 puanla Türkiye ve 491 puanla Sri Lanka oluşturuyor. ‘Düşük Yeterlilik’ kümesinin son sırasında ise 450 puanla Mynmar yer alıyor. Türkiye’de İngilizce yeterliliği seviyesinin en yüksek seyrettiği bölge Marmara olurken, en yüksek skoru alan şehir Antalya. İzmir ve Ankara ise İngilizce yeterliliğinde ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan yaş gruplarına göre bakıldığında 26 ila 30 yaş aralığı 501 ortalama skorla İngilizce yeterliliği konusunda en iyi yaş grubu olarak konumlanıyor.

‘TÜRKİYE DAHA ÜST SIRALARDA OLMALI’

EF Education First Türkiye Ülke Müdürü Özüm Sekmen, endeks sonuçlarına ilişkin şu açıklamada bulundu: “2023 yılı endeks sonuçlarına baktığımızda İngilizce seviyesinin hemen hemen tüm ülkeler için aynı kaldığı bir tablo gözümüze çarpıyor. Fakat gerçek şu ki bazı ülkelerin buradaki kazanımları, diğer ülkelerin kaybıyla dengelenmiş durumda. Endeks verilerini Türkiye açısından mercek altına aldığımızda ise maalesef karnemizin zayıf olduğunuzu görüyoruz. İngilizce yeterliliğinde Türkiye’nin 113 ülke arasında 66’ncı, 34 ülkenin yer aldığı Avrupa kategorisinde ise sondan ikinci sırada yer alması bu noktada ivedilikle atılması gereken adımlar olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkenin bu Endeks’te yerinin üst sıralar olması gerektiğini düşünüyoruz.”

KÜRESEL TABLODA HİNDİSTAN VE ENDONEZYA’DAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Endeks sonuçlarına göre gençlerin İngilizce yeterliliği Hindistan ve Endonezya gibi birkaç büyük ülkede kaydedilen gerilemeyle düşmeye devam ediyor. Veriler 18-20 yaş grubunda 2015'ten bu yana 89 puan düşüş kaydedildiğini ortaya koyuyor. Söz konusu yaş grubunun İngilizce yeterliliği pandeminin de etkisiyle pek çok ülkede gerilerken, dünya çapındaki düşüş eğilimini de hızlandırıyor. Hindistan ve Endonezya’nın yanı sıra Meksika ve Japonya da gençlerdeki İngilizce yeterliliğinin en çok gerilediği ülkeler arasında yer alıyor.

Endeks verileri, İngilizce yeterliliği konusunda cinsiyet uçurumunun da genişlediğini gözler önüne seriyor. 2014 yılından bu yana erkeklerin İngilizcesi 14 puan artışla gelişirken, kadınların ise 19 puanlık düşüşle geriliyor. Ancak cinsiyet uçurumu tüm ülkeleri kapsamıyor, 63 ülkede yakın ya da denklik durumu söz konusu. Avrupa’da kadınların İngilizce yeterliliği bir önceki seneye kıyasla 19 puan artış gösterirken, Asya ülkelerinde 30 puanlık, Afrika ülkelerinde ise 13 puanlık gerileme dikkat çekiyor.

YETİŞKİNLER İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İÇİN TRENİ KAÇIRDI MI?

Genel kanının aksine yetişkinlerin yüksek düzeyde dil öğrenebilecekleri belirtilen raporda, gerekli eğitimi almanın ve pratik yapmanın çoğunlukla hafife alındığı vurgulanıyor. İngilizce seviyesinin geliştirilmesine yönelik önerilere de yer verilen raporda, “En uygun öğrenme ortamında bir yetişkinin uluslararası yeterlilik standardı CEFR dil seviyesine gelebilmesi için yaklaşık 150 saatlik bir eğitim görmesi ve pratik yapması gerekir. Bu, başlangıç seviyesindeki birinin haftada iki saatlik İngilizce eğitimiyle B1 seviyesine çıkması için üç yıl geçmesi anlamına geliyor. Yetişkin dil eğitim programları ise nadiren bu kadar uzun sürüyor. Yetişkin İngilizce öğrenimine gerçekçi beklentilerle yaklaşmak hem kurumlar hem de bireylerin buraya yaptıkları yatırımları hedefleriyle daha uyumlu hale getirir” önerilerine yer veriliyor.