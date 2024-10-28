Yayınlanma: 28.10.2024 - 23:07

Güncelleme: 28.10.2024 - 23:07

2024 DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 25-31 Ekim tarihinde tamamlanacak olan DGS ek tercih başvuruları sonrasında tüm gözler ek tercih sonuç tarihine çevrilecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

DGS ek tercih işlemleri 31 Ekim'de tamamlanacak ve gözler ek tercih sonuçlarına çevrilecek. DGS ek tercih sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.