TUS 2023 ne zaman? TUS ertelendi mi?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ertelendi. TUS 2023 yeni tarihi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. TUS 2023 ne zaman? TUS 2023 hangi tarihe ertelendi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:01
TUS 2023 ne zaman? TUS ertelendi mi?
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ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan TUS başvuruları tamamlandı. 26 Martta yapılması planlanan TUS 2023 ertelendi.

TUS 2023 NE ZAMAN?

TUS 2023, 15 Nisan'a ertelendi.

TUS 2023 NEDEN ERTELENDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  ertelenen TUS tarihini şöyle açıkladı:

"Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri."

 


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