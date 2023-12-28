TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. ek tercih sonuçları açıklandı. TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:28
TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
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 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu.

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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