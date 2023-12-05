ÖSYM sınav soruları bu odada hazırlanıyor!

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2023 Salı, 13:00
ÖSYM sınav soruları bu odada hazırlanıyor!

ÖSYM'nin sınav soruları, yüksek güvenlikli "kozmik oda"da hazırlanıyor

ÖSYM sınav soruları bu odada hazırlanıyor!

Soru yazarları, sınav güvenliğinin sağlanması için yanlarında hiçbir materyal olmadan x-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra avuç içi tarama ve yüz okuma sistemlerinden geçerek kırmızı alana alınıyor.

ÖSYM sınav soruları bu odada hazırlanıyor!

ÖSYM'nin sınav soruları, kurumun gizlilik sözleşmesi imzaladığı yazarlar tarafından "kırmızı alan" adı verilen, yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı yerde hazırlanıyor.

ÖSYM sınav soruları bu odada hazırlanıyor!

Sınav güvenliğinin sağlanması için soru yazarları, yanlarında hiçbir materyal olmadan x-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra avuç içi tarama ve yüz okuma sistemlerinden geçerek kırmızı alana alınıyor.

ÖSYM sınav soruları bu odada hazırlanıyor!

Akademisyenlerin, cep telefonu, şarj aleti, kulaklık, kumandalı anahtar ve hatta elektronik sigara gibi eşyaları ile bu alana girişlerine izin verilmiyor. Bu cihazların, kırmızı alanın dışındaki özel dolaplarda muhafaza edilmesi zorunlu tutuluyor.

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