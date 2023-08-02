TUS ek yerleştirme tercihleri başladı mı? TUS tercihleri nereden, nasıl yapılır? TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih ekranı ve kontenjanlar...
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sınava giren adaylar TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihlerinin nereden ve nasıl yapacaklarını araştırıyor. Peki, TUS ek yerleştirme tercihleri başladı mı? TUS tercihleri nereden, nasıl yapılır? TUS 1. Dönem: Ek yerleştirme tercih ekranı ve kontenjanlar...
TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihlerini yapacak olan adaylar okulların kontenjanlarını araştıyor. Tıpta uzmanlık kazanmak isteyen öğrenciler TUS ek yerleştirme tercihlerini nasıl ve nereden yapacaklarını sorguluyor. Peki, TUS ek yerleştirme tercihleri başladı mı? TUS tercihleri nereden, nasıl yapılır? TUS 1. Dönem: Ek yerleştirme tercih ekranı ve kontenjanlar...
TUS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 02 - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
2023-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihler başladı. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer . alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adaylar tercih işlemlerinde tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanabilecek. TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği de aranacak.
TUS 1. DÖNEM EK TERCİH KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
TUS 1. DÖNEM EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 09 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.
TUS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından ek yerleştirme ücretleri 50 TL olarak belirlendi.
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