Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:32

Güncelleme: 01.08.2023 - 13:32

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Disney yapımı olan ve Disney Plus'ya yayınlanacak olan Atatürk dizisi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Disney'in Atatürk dizisi televizyonda mı yayınlanacak? Atatürk dizisi hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? İşte, Atatürk dizisinin yayınlanacağı kanal...

ATATÜRK DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddialarına göre Atatürk dizisi ücretsiz olarak FOX'ta yayınlanacak.

ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bütün bu gelişmelerden sonra Disney Plus’ta yayınlanması planlanan dizi 85 milyonun izlemesi için mülkiyet haklarının sahibi olan platformun kardeş şirketi FOX’a alındı. Atatürk dizisi 29 Ekim’de “Tüm Türkiye’ye armağan” sloganıyla FOX’ta yani açık kanalda ücretsiz yayınlanacak.

ATATÜRK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cankat, Esra Bilgiç gibi önemli oyuncuların rol alacağı Atatürk dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik hayatından bir kesit anlatılması bekleniyor. Atatürk dizisinin ilk sezonunun 6 bölümden oluşması planlanmaktadır.

ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Hamdi Alkan

Darko Peric - Stiliyan Kovaçev

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu