2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

TUS 1. Dönem kontenjanı ne kadar oldu? 2023 TUS kontenjanları ne kadar oldu?

2023 TUS kontenjanları merak ediliyor. Peki, TUS kontenjanı ne kadar oldu? 2023 TUS kontenjanları ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:27
TUS 1. Dönem kontenjanı ne kadar oldu? 2023 TUS kontenjanları ne kadar oldu?
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TUS kontejanlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) ilişkin kontenjanların yayımlanmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

TUS KONTENJANLARI NE KADAR OLDU?

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Nisan'da yapılan 2023 TUS 1'inci dönem sınav sonuçları, bilindiği gibi 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti. Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum" dedi. 


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