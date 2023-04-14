TUS ne zaman, saat kaçta? 2023 TUS 1. dönem sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri

Yayınlanma: 14.04.2023 - 18:15

Güncelleme: 14.04.2023 - 18:15

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) saatler kaldı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sınava ilişin birçok ayrıntılar araştırılmaya başlandı.

TUS NE ZAMAN?



15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERi



15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ile 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/1) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Nisan 2023 Cumartesi günü 07.00-14.30 saatleri arasında ve 16 Nisan 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.







