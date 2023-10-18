TUS sonuçları açıklandı mı? 2023 TUS/2 ne zaman açıklanacak? TUS/2 sonuçları nereden öğrenilir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS/2 sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? 2023 TUS/2 ne zaman açıklanacak? TUS/2 sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:16
TUS sonuçları açıklandı mı? 2023 TUS/2 ne zaman açıklanacak? TUS/2 sonuçları nereden öğrenilir?
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24 Eylül tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen TUS 2. dönem sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? 2023 TUS/2 ne zaman açıklanacak? TUS/2 sonuçları nereden öğrenilir?

TUS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

TUS 2 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM üzerinden erişime açılacak.

TUS sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sonuçlara erişim sağlayacak.


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