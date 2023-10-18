TUS sonuçları açıklandı mı? 2023 TUS/2 ne zaman açıklanacak? TUS/2 sonuçları nereden öğrenilir?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS/2 sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? 2023 TUS/2 ne zaman açıklanacak? TUS/2 sonuçları nereden öğrenilir?
24 Eylül tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen TUS 2. dönem sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? 2023 TUS/2 ne zaman açıklanacak? TUS/2 sonuçları nereden öğrenilir?
TUS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.
TUS 2 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM üzerinden erişime açılacak.
TUS sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sonuçlara erişim sağlayacak.
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