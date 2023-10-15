Yayınlanma: 15.10.2023 - 12:48

Güncelleme: 15.10.2023 - 12:48

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı bugün tamamlandı. Sınava giren adaylar cevap anahtarını ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etti. Peki, Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Eczacılık) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-STS Eczacılık sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?

2023- STS ECZACILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 15 Ekim 2023 tarihinde tamamlanan Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

2023- STS ECZACILIK CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Eczacılık) ile Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Eczacılık) sınavlarının cevap anahtarı henüz açıklanmadı.