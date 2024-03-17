TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS soruları cevap anahtarı...
Yılın ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) bugün yapılacak. Tıp Fakültesi mezunları tarafından katılım sağlanacak TUS sınavında, adaylara 120 soru sorulacak. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS soruları cevap anahtarı...
17 Mart'ta ÖSYM tarafından yapılacak yılın ilk TUS sınavıyla birlikte binlerce tıp mezunu öğrenci sınava katılacak. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS soruları cevap anahtarı...
TUS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.
Buna göre; TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.
TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
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