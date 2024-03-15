Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:04

Güncelleme: 15.03.2024 - 10:04

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Sınavı ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların saat 18.00'e kadar duyurulması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “onlineislemler.egm.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile görüntüleyebilecek.

YAZILI SINAV İTİRAZ TARİHLERİ

Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 18-20 Mart 2024 tarihi olarak belirlendi. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 21 Mart 2024 tarihinde duyurulacak.

ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.