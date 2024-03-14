Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:18

Güncelleme: 14.03.2024 - 16:18

2024 TUS/1 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan TUS sınavı öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, gözlerini sınav gününe çevirdi. Peki, TUS ne zaman, saat kaçta? TUS sınavı kaç dakika, kaç soru?

TUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS sınav tarihi belli oldu. Buna göre; TUS sınavı 17 Mart 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

TUS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2024 yılının ilk TUS sınavına girmeye hazırlanan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru olacağını sorgulamaya başladı. Buna göre; 2024 TUS/1 sınavı 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.