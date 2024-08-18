TUS soru ve cevapları yayımlandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2'nci dönem sınavları bugün yapıldı. Peki, TUS soru ve cevapları yayımlandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştiriliyor. ÖSYM, söz konusu sınavların ardından ilgili sınavın soru ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açıyor. Peki, TUS soru ve cevapları yayımlandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
TUS 2. dönem soru ve cevapları, sınavın 18 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmasının ardından sorgulanıyor.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan TUS soru ve cevapları henüz açıklanmadı.
TUS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınava katılım sağlayan adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, belirlenen tarihlerden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
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