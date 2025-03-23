Yayınlanma: 23.03.2025 - 15:57

Güncelleme: 23.03.2025 - 15:57

Tıpta Uzmanlık 1. Dönem sınavı bugün gerçekleştirildi. TUS cevap anahtarı ekranında adaylar soruların A,B,C,D ve E seçenekli doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. Peki, TUS soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? TUS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

TUS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Sağlıkçıların tıpta uzmanlık eğitimi için katıldıkları TUS sınavları bugün organiza ediliyor. İkinci oturum olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlarken 135 dakika sürecek. ÖSYM henüz ikinci oturum tamamlanmadığı için cevap anahtarını erişime açmadı. TUS soruları ve cevap anahtarının bugün en geç saat 18.00’a kadar açıklanması bekleniyor.

TUS SINAV SONUÇLARI TARİHİ

Yılın 1. dönem TUS uygulaması ÖSYM tarafından 23 Mart günü gerçekleştirilecek. TUS 1. dönem sonuçları 18 Nisan günü ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek. TUS sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak.