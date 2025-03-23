CHP oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? 23 Mart CHP ön seçim saatleri
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025 tarihinde, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin adayını belirlemek amacıyla ön seçim gerçekleştiriliyor? Peki, CHP oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? 23 Mart CHP ön seçim saatleri
Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimi gündemde yer alıyor. CHP'nin aldığı karar doğrultusunda, 23 Mart'taki ön seçimde parti üyeleri dışında, isteyen tüm yurttaşların oy kullanabileceği açıklandı. Peki, CHP oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? 23 Mart CHP ön seçim saatleri
CHP ÖN SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ
CHP ön seçimine katılmak isteyen parti üyesi yurttaşlar "önsecim.chp.org.tr" adresi veya CHP Mobil uygulamasında bulunan "Nerede Oy Kullanacağım" sekmesi aracılığıyla oy kullanacakları yerleri öğrenebiliyorlar.
2 bin 900 seçim alanında yaklaşık 5 bin 600 sandık kuruldu. 23 Mart Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasındadır. Ön seçim sonuçlarının aynı gün içerisinde açıklanması ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının resmen duyurulması planlanmaktadır.
CHP DAYANIŞMA SANDIĞI NEDİR?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde, parti üyelerinin yanı sıra üye olmayan yurttaşların da oy kullanabilmesi için "Dayanışma Sandığı" adı verilen özel sandıklar oluşturacağını duyurdu.
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