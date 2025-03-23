Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı gündemde neler var?

Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? İşte, ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı gündemde neler var?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 15:53

Kabine Toplantısı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta, nerede? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından 24 Mart Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.

Konu kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.


Etiketler: #Kabine Toplantısı #Kabine

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