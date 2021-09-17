TÜSİAD’dan “Covıd-19 etkisinde Türkiye’de eğitim” raporu

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Türkiye’de uzaktan eğitime ideal önkoşulların sağlanmadan geçilmesi nedeniyle eğitimi bırakmak ve çalışmak zorunda kalan çocukların sayısında artış bekleniyor.

TÜSİAD ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle hazırlanan ‘’Covid-19 Etkisinde Türkiye’de Eğitim’’ başlıklı rapor dün düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, salgın sürecinde teknolojinin eğitim sistemlerine büyük hızla entegre edildiğini ancak tüm çocukların erişimi konusunda sıkıntılar yaşandığını belirterek “Tüm çocukların erişimi sağlanamaması halinde fırsat eşitsizliğinin artması, uçurumların açılması kaçınılmaz hale geliyor’’ dedi.

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında okulların en uzun süre kapalı kaldığı ikinci ülke olduğunu hatırlatan Kaslowski, şunları söyledi:

“Eğitim, kriz anında feragat edilemeyecek en önemli konuların başında gelmeli. Yeni dönemde gerekli tüm önlemler alınarak okullar açık tutulmalı. Eğitimde hata yapma lüksümüz yok. Nitelikli eğitim kritik önemdedir, yoksulluğun eşitsizliğin giderilmesi için hayatidir. Nitelikli ve kapsayıcı eğitime yatırım yapmalıyız.’’

Raporun sunumunu yapan ERG Politika Analisti Ekin Gamze Gencer, tüm dünyada salgın nedeniyle 1.5 milyar öğrencinin eğitiminin sekteye uğradığını belirterek “Salgının 140 milyon çocuğu daha yoksulluğa itmesi ve bu sayının 725 milyona çıkması bekleniyor’’ dedi.

Rapordaki bazı bulgular şöyle:

- İstanbul’da derin yoksulluk yaşayan hanelerle yapılan bir araştırma çocukların yüzde 11.3’ünün yeni dönemde okula devam etmeyeceğini öngörüyor.

- Türkiye’de yaklaşık 160 bin öğrencinin okulu terk etme riski bulunuyor.

- Farklı sosyoekonomik dilimde yer alan öğrenciler arasında salgın öncesinde iki yıllık eğitime eşdeğer olan farkın salgın nedeniyle yüzde 9 oranında artabileceği öngörülüyor

- Bu süreçte hanedeki materyal yetersizlikler sebebiyle uzaktan eğitimi etkin izleyemeyen öğrencilerin, her iki sınav döneminde de diğer yıllara göre daha çok etkilenmiş oldukları söylenebilir.

- Suriyeli öğrenciler, salgın döneminde ekonomik zorluklarla ve eğitime erişimde önemli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

- 4-17 yaş grubunda çocukların gelecekteki potansiyel kazançları yıllık yüzde 5 azalabilir

- Okul çağındaki 100 sığınmacı çocuktan 487’si okulu bırakmak zorunda kaldı

- Salgın sürecinin okul terkini artıracağı düşünülüyor. Eğitime erişemeyen ve yoksul çocukların okul terki riski daha yüksek

- İstanbul’da derin yoksulluk çeken ailelerdeki öğrencilerin yüzde 11.3 okula devam etmeyecek.

- Eğitimi bırakmak zorunda kalan ve çalıştırılan çocukların sayısında önemli bir artış bekleniyor.

- Okul ortamından fiziksel olarak uzaklaşılmasıyla sınıf içi sosyal öğrenme ve iletişime dayalı akran etkileşimi kayboldu.

Yüz yüze eğitime ara verilmesinin oluşturduğu riskler:

- Okul terki

- Öğrenme kaybı

- Çocuğun iyi olmama hali

Tüm dünyada okuldan kopma riski altında olan öğrenci sayısı:

Ortaöğretimde: 4.5 milyon

İlköğretimde: 6.5 milyon

Okulöncesinde: 5 milyon