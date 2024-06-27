Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:59

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:59

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda ilk kez TYÇ logosuna sahip programlara yer verileceği duyuruldu. Peki, TYÇ nedir? TYÇ logosu olan üniversiteler hangileri?

TYÇ NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda önemli bir değişikliğe gidiyor. Türkiye genelinde 109 üniversitenin toplamda 894 lisans ve 4 önlisans programı, bu yıl ilk kez TYÇ logosuyla yer alacak. Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum sağlamak amacıyla başlatılan bu adım, 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren belirli şartları karşılayan programlara mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanma izni verilmesini öngörüyor.

TYÇ logosu kullanımı için programların öncelikle Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) veya akredite edilmiş kuruluşlar tarafından akredite edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, program yeterlilik formunun ilgili standartlarla uyumlu olması ve Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'nda kayıtlı olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan programlar, YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilip YÖK'e sunuluyor. YÖK'ün onayıyla TYÇ Kurulu'na alınan programlar, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanma hakkını elde ediyor.

TYÇ logosu, diplomaların uluslararası alanda tanınmasını kolaylaştırarak iş bulma olanaklarını artırıyor. Ayrıca, yükseköğretim staj ve öğrenim dönemlerinin yurt dışında da geçerliği konusunda da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

TYÇ LOGOSU OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 109 üniversitenin 894'ü lisans ve 4'ü önlisans olmak üzere toplam 898 programı, 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda ilk defa TYÇ logosuyla yer alacak.

TYÇ LOGOSU OLAN ÜNİVERSİTELER İÇİN TIKLAYIN