Pesketaryen nedir? Pesketaryenler ne yer, ne yemez?
Peske terimi ilk olarak 1990'ların başında İtalyanca "balık" anlamına gelen "pesce" ve "vejetaryen" kelimelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıktı. Peki, Pesketaryen nedir? Pesketaryenler ne yer, ne yemez?
Farklı beslenme modellerinin savunulduğu dönemde vücudunuza ve çevre duyarlılığınıza en uygun modeli öncelikle sağlığınızı düşünerek karar verebilirsiniz. Peki, Pesketaryen nedir? Pesketaryenler ne yer, ne yemez?
PESKETARYEN NEDİR?
Pesketaryenlik, balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzeni. Pesketaryen beslenmede lakto-ovo vejetaryenlerin tükettiği besinlerin çoğu bulunur ancak vejetaryenler et tüketmez.
PESKETARYENLER NE YER - NE YEMEZ?
Pesketaryenlerin vejetaryenlerle pek çok ortak noktası var. Meyve, sebze, kuruyemiş, tohum, tam tahıl, fasulye, yumurta ve süt ürünleri yerler, et ve kümes hayvanlarından uzak dururlar. Ancak vejetaryenlerden ayrılmalarının bir yolu var: Pesketaryenler balık ve diğer deniz ürünlerini yerler.
PESKETARYEN BESLENME İLE NASIL ZAYIFLANIR?
Öncelikle pesketaryen diyet uygulandığında kilo kaybı artarken kilo alımı en aza indirilir. Sebzelerin kalorisi genel olarak düşük olduğundan ve balıklar da sağlıklı yağlar içerdiğinden sağlıklı bir kilo verme süreci başlar. Ayrıca, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıklar da dahil olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde sebze ağırlıklı beslenmenin kanıtlanmış birçok faydası bulunmaktadır.
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