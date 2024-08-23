Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için MEB'ten resmi açıklama bekleniyor. Başvurular Temmuz ve Ağustos ayında alınacak olup her ilçedeki başvuru takvimi farklılık gösteriyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
E-Devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınan ücretli öğretmenlik başvurularına yönelik sonuçlar bekleniyor. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları eğitim yılı başında oluşacak ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılayabilmek amacıyla Temmuz- Ağustos aylarında alınıyor. Ancak, başvuruların tüm eğitim yılı boyunca alınması bekleniyor. Öte yandan başvuru tarihleri ise ilçelere göre faklılık gösteriyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekiyor.
Başvuru ardından görevlendirilmesi yapılan öğretmenlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne teslim etmesi gereken belgeler şöyle:
- Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
- Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
- Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
- Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
- Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
- Sağlık Raporu (6 Aylık)
- Bir adet fotoğraf
- Varsa diğer sertifikalar
- Varsa KPSS Sonuç Belgesi
- Askerlik Durum Belgesi
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