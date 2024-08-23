Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:16

Güncelleme: 23.08.2024 - 14:16

E-Devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınan ücretli öğretmenlik başvurularına yönelik sonuçlar bekleniyor. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları eğitim yılı başında oluşacak ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılayabilmek amacıyla Temmuz- Ağustos aylarında alınıyor. Ancak, başvuruların tüm eğitim yılı boyunca alınması bekleniyor. Öte yandan başvuru tarihleri ise ilçelere göre faklılık gösteriyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekiyor.

Başvuru ardından görevlendirilmesi yapılan öğretmenlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne teslim etmesi gereken belgeler şöyle: