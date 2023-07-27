MEB'den öğretmenlere ‘yer değiştirme’ duyurusu

MEB’ten yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 17:50
MEB'den öğretmenlere ‘yer değiştirme’ duyurusu
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde, "2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı.

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek.

Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibarıyla yapılacak.


MEB öğretmen Duyuru yer değiştirme

İlgili Haberler

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: MEB enkaz altında

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: MEB enkaz altında
MEB tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları nereden açıklanır?

MEB tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları nereden açıklanır?
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı

MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı

En Çok Okunan Haberler