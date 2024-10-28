‘Ücretsiz okul yemeği hemen şimdi!’ Çalıştay Raporu açıklandı: Okul terkinde rekor

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu tarafından düzenlenen “Ücretsiz okul yemeği hemen şimdi!” başlıklı çalıştayın raporuna göre, okul terki ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Resmi verilere göre ortaöğretimde okul dışına çıkan çocukların sayısı 2 milyon 9 bin. Ortaokulda bir yıl içerisinde okul terkleri yüzde 3.1’den yüzde 6.2’ye çıktı. Bunların gerçek okul terki verilerini yansıtmadığı, güncel oranların daha da yüksek olduğu vurgulanan raporda, “Okul yemeği, okullaşmada ve okul terklerinin önlenmesinde en etkili kamusal çalışma olacaktır”görüşüne yer verildi.

“STK adı altındaki yapılara” 2024’ün ilk altı ayında 100 milyara yakın kaynak aktarıldığına dikkat çekilen raporda ayrıca “Okul yemeği için bütçe ayrılmaması politik bir tercih ve önceliktir, kaynak olmasına karşın kamu kaynakları çocukların okul yemeği hakkı için kullanılmıyor. Okul yemeği ve temiz suya erişim tüm çocukların kamusal hakkıdır. Okullarda içme suyuna erişim, kontrol-izleme sistemleri bulunmuyor, suya bulaşması olası toksik kirletici sayısı çok fazla” denildi.

BODURLUK ARTTI

Bodurluğun 5 yaş altı çocuklarda yüzde 10’a ulaştığı belirtilen raporda, yetersiz beslenmenin yaşamı tehdit eden en önemli etkisinin enfeksiyonlara, ishal, pnomoni gibi ölümcül hastalıklara zemin hazırlaması olduğu vurgulandı. Okul yemeğinin çocukları psikolojik açıdan da desteklediğine dikkat çekilen rapora göre, yetersiz beslenme çocuklarda düşük enerji seviyeleri ve genel umutsuzluk hali yaratabilir. Çocuklar, açlık, yetersiz beslenme nedeniyle depresyon belirtileri yaşayabilir. Beslenme yetersizliği, dürtüsellik, saldırganlık gibi sorunları tetikleyebilir. Raporda “Okul yemeği programı için başta Edirne, Mersin, Sulukule, Esenyalı, Kocaeli’nde yürütülen çalışmalar olmak üzere yerellerdeki deneyimlerden yararlanılmalıdır. Çocuk yoksulluğunun ülke olarak ulaştığı durum netleştirilmeli, dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalar yürütülmelidir” önerisinde bulunuldu.

BAŞARI İÇİN YETERLİ BESLENME ŞART

Raporda, başarı icin yeterli beslenmenin önemi şöyle anlatılıyor: “Yetersiz Omega 3 yağ asiti alımı dikkat eksikliğine, öğrenme zorluklarına, hafıza sorunlarına yol açıyor. Çocuklar özellikle balık, yumurta, et, ceviz gibi besinlerden mahrum kaldığında beyin fonksiyonlarında gerilemeler yaşanabiliyor. Yetersiz protein alımı beyin gelişimini yavaşlatıyor, bu durum öğrenme sürecini de olumsuz etkiliyor. Demir eksikliğinin uzun süre devam etmesi dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, bilişsel gerilikleri ortaya çıkarabiliyor. Dünyada önlenebilir zihinsel geriliğin başlıca nedeni yetersiz beslenmedir.”