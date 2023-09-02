UKOME'nin okul servisi kararına tepki: Velilere çözüm olmayacak

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 04:28

İstanbul’da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) belirlediği tarifenin üç-dört katını isteyen, sözleşmelere de keyfi maddeler ekleyen özel okul servisleri velilerin en büyük derdi haline geldi.

Yeni dönemde UKOME standartlarında ve fiyat tarifesinde servis hizmeti vermesi zorunluluğu getirildi.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, kararın veliler için çözüm olmayacağı görüşünü dile getirerek “Özel ücret tarifesinde ortaya çıkan fahiş fiyatlar özel okulların ekstralarla bir gelir elde etmesi için ortaya çıkıyor” dedi.

‘AYNI ARAÇLA TAŞINACAK’

Sinar şunları söyledi:

“Karara göre özel paket ve standart paketi tercih edenler ayrı araçlarla aynı güzergâhta taşınacak. Ancak karar uygulanamayacak. Şirket 5 kişi için ayrı araç vermek istemeyecek.”