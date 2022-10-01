Amasya Üniversitesi'nde sınavdan önce sorulara bakılmış!

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

26.06.2022 tarihinde yapılan “Teknoloji Yönetimi”, “İnovatif Isıl Sistem Tasarımı” ve “Toplam Kalite Yönetimi” derslerine ait sınavlardan iki gün önce, soruların kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından görüntülendiği tespit edildi. Söz konusu olayla ilgili üniversite yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturma raporuna göre soruların, okula ait UZEM sistemine girildikten sonra sınava iki gün kala üç ayrı kişi tarafından bir IP adresinden görüntülendiği doğrulandı.

Raporda, üniversitenin yöneticisi bir kişi ve üniversitenin bir başka yöneticisinin birinci derece yakını olan diğer bir öğrenciye dair iddialara ilişkin ise somut delil bulunmadığından ceza verilmesine gerek olmadığı belirtildi.

Üniversite Rektörü Süleyman Elmacı ise soruların görüntülendiği IP adresinin kime ait olduğunun 3 Ekim tarihine kadar kendisine bildirilmesini soruşturma ekibinden talep etti.