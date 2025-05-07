Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:53

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:53

Ulusal Staj Programı 2025 için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen programın başvuruları, 28 Şubat itibarıyla tamamlandı ve değerlendirme süreci başladı. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?





ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları şubat ayında tamamlandı ancak sonuçlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Programın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre değerlendirme süreci devam ediyor ve kısa süre içinde oluşturulan stajyer havuzunun işverenlerle paylaşılması planlanıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin X hesabı üzerinden 8 Nisan tarihinde yapılan paylaşımda "#UlusalStajProgramı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." ifadeleri kullanıldı.